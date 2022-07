Bertucci: “Massimo sostegno al progetto Ami Guidonia della Croce Blu”

“Salutiamo con favore e con il massimo sostegno il progetto AMI GUIDONIA, proposto dalla Croce Blu di Guidonia Montecelio”. Nella scia ormai consolidata di una attenzione puntuale alle esigenze del territorio, che va ben oltre la politica, Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, continua nel sostegno delle realtà sociali della città. Tra queste certamente c’è l’associazione di via Casal Bianco, da anni attiva e attenta alle problematiche sociosanitarie del territorio. “Un progetto che sosteniamo con la Fondazione Oreste Bertucci e l’Associazione Anna Bertucci, che negli anni hanno dato ampia prova del loro operato e della loro attenzione alle problematiche sociali”.

Il progetto della Croce Blu è rivolto a tutta la cittadinanza facente parte del territorio del Comune di Guidonia che, in un periodo storico delicato e complesso, caratterizzato da un nuovo sensibile aumento dei casi di positività da infezione COVID – 19 necessita di un supporto sanitario presso il proprio domicilio che eviterebbe il conseguente sovraffollamento nei PS dei vari nosocomi presenti: dunque l’iniziativa si rivolge a tutti quelli che hanno bisogno di un servizio sociale che prevede la necessità della misurazione del livello della pressione arteriosa, del monitoraggio dei livelli della glicemia e della medicazione di lievi lesioni o ecchimosi. Tutti i giorni, dalle 8 alle 17, sarà messa a disposizione dalla P.A. Soccorso Guidonia Montecelio, un’automedica (nello specifico una Citroen AMI) che accorrerà presso il domicilio del richiedente per l’espletamento delle attività.

“Da sempre tentiamo di dare un supporto concreto – prosegue Bertucci – ai bisogni della città. Recentemente abbiamo dato un contributo, con la Fondazione e con l’Associazione, all’amministrazione del sindaco Barbet per l’emergenza Covid, prova concreta che gli steccati ideologici non ci appartengono e mai ci apparterranno”.

Un rapporto stretto con la Croce Blu, ma anche con tutte le realtà che operano nel volontariato. “Siamo a disposizione e intendiamo sostenere tutte le necessità che si dovessero incontrare nei rapporti tra la Croce Blu e la nuova amministrazione comunale, consapevoli del fatto che i servizi di utilità sociale erogati dall’associazione siano decisamente congrui per il rinnovo della convenzione tra associazione e Comune di Guidonia Montecelio”. Uno sguardo che ovviamente non si ferma alla sola Croce Blu. “Il messaggio che vogliamo dare, non soltanto a parole ma con azioni concrete, è quello di voler essere punto di riferimento, di supporto e di ascolto per ogni associazione di volontariato che opera sul nostro territorio, pronti a farci voce e carico di ogni loro esigenza”, chiude Adalberto Bertucci.