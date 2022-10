Bertucci (FdI): “Zingaretti si dimetta subito”

“Aspettare tre settimane è un’ulteriore perdita di tempo che la nostra Regione non merita”. Non usa giri di parole Marco Bertucci, membro dell’Esecutivo della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, nel commentare l’annuncio relativo alle prossime dimissioni del governatore uscente della Regione Lazio e neodeputato Nicola Zingaretti.

“Perché non dire la verità? Perché non dire che dopo il mascherina gate, dopo gli accertamenti della Corte dei Conti, dopo la campagna elettorale indiretta fatta utilizzando il ruolo di governatore del Lazio, c’è bisogno di saldare i legami elettorali tra PD e M5S e di sondare eventuali nuove alleanze? Perché non dire che dietro al collegato c’è l’ennesimo atto di vassallaggio verso il PD e Roma Capitale, alla quale la Regione intende consegnare competenze specifiche sull’Urbanistica?”.

“Nascondersi dietro l’approvazione del Collegato è una cortina di fumo, l’ennesima, che Zingaretti mette su – conclude Bertucci che si candiderà in Regione con FdI – dia piuttosto immediatamente le dimissioni, e lasci questo ed altri atti importanti alla prossima amministrazione regionale. Il futuro del Lazio non lo riguarda più”.