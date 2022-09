Bertucci: “Al fianco di Cacciamani: no all’apertura del cancello della Palombarese su Parco Azzurro. Il sindaco rispetti le promesse”

“Con convinzione sostengo la mozione che ha presentato il collega e amico Augusto Cacciamani, un modo per richiamare amministrazione e sindaco alle loro responsabilità e alle mansioni che il ruolo impone”. Saluta con soddisfazione Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, l’iniziativa del collega di partito per riportare all’attenzione della pubblica opinione circa quella ormai famigerata rotatoria sulla Palombarese e l’apertura del cancello su Parco Azzurro. “Come ben riporta Cacciamani, l’unico progetto presente nel cronoprogramma di Astral è quello presentato dalla passata amministrazione guidoniana, quella PD-M5S, che ogni giorno che passa conferma la sua totale incompetenza e incapacità di ascoltare le istanze del territorio: verrebbe da chiedersi se qualcuno della passata amministrazione comunale o della Regione sia andato dalle parti di Parco Azzurro a chiedere ai residenti cosa ne pensano di questa scelta presa sulle loro teste e sopra le loro volontà. Non a caso, entrambe a guida PS e M5S”. Da parte sua Astral fa sapere di rimettersi alle decisioni dell’amministrazione guidoniana. “Quello che chiediamo con la mozione presentata da Cacciamani è di scongiurare l’apertura del cancello di Parco Azzurro, che porterebbe – spiega Bertucci – di fatto l’intera viabilità della Palombarese all’interno di un comprensorio residenziale, compromettendone la sicurezza visto che si tratta di una zona da sempre chiusa ai non residenti. Del resto il sindaco Lombardo ha preso posizione netta in merito, dichiarando di voler far di tutto per bloccare questo lavoro. Non possiamo né vogliamo credere che ora si rimangi la parola data ai cittadini”.