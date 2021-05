Barbet rimuove la targa inneggiante al fascismo coloniale

“Oggi abbiamo provveduto a rimuovere la targa presente all’ingresso del Palazzo Comunale che ricorda l’occupazione dell’Italia fascista in Etiopia con la relativa sanzione della Società della Nazioni (prima organizzazione intergovernativa tra Stati)”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Questo momento è significativo per la nostra Amministrazione che è sempre stata rispettosa dei valori fondati sull’antifascismo fulcro della nascita della democrazia nel nostro Paese, l’Italia coloniale si è resa protagonista di crimini

efferati e spargimenti di sangue nel corno d’Africa e la presenza della targa era assolutamente irrispettosa nei confronti di quelle popolazioni ed in generale della comunità africana presente sul nostro territorio”.

“Un ringraziamento va al Presidente della Commissione Toponomastica Maurizio Celani che si è interfacciato con la Sovrintendenza per togliere la targa in questione. La discontinuità rispetto al passato è anche nei valori e nei gesti simbolici come questo”- conclude il Sindaco.