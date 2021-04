Barbet: “Fondi dallo Stato, ora meno sacrifici”

“Meno sacrifici e più servizi per tutti i cittadini grazie al riconoscimento da parte dell’amministrazione centrale di un fondo di 12,7 milioni di euro, ripartiti in 8,5 per il bilancio 2021 e 4,2 per il 2021”. Lo annunciano il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet e l’assessore al Bilancio Nicola Sciarra.

“Si tratta di una importante iniezione di liquidità per la nostra Città- e ci consentirà di destinare, finalmente, i soldi deicittadini all’erogazione di servizi e realizzazione di opere a favore della collettività, anziché assolvere l’obbligatorio e quasi esclusivo, pagamento dei debiti prodotti e non onorati dalle precedenti amministrazioni”.

“I primi 8,5 milioni vedranno il loro utilizzo già nel prossimo bilancio – concludono – che il Consiglio Comunale voterà a brevissimo e consentiranno di non effettuare quei tagli che ogni anno siamo sempre stati costretti a fare sulle tante e giuste aspettative dei cittadini”.