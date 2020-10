Barbet: “Chiudere drive-in tamponi del Car”

Una situazione insostenibile, così il sindaco Michel Barbet ha chiesto ai vertici della Asl Roma 5 di chiudere momentaneamente il drive-in per i tamponi al Car che sta generando un caos di traffico e di attese, con ripercussioni su chi va a lavoro. “Come tutti sanno la situazione della viabilità intorno al Car, dove è posizionato il Drive-in per i test Covid, è diventata insostenibile con chilometri di code sia per chi deve effettuare il tampone e per i pendolari che attraversano la zona. Oltre al traffico ed all’incertezza per chi è in fila di effettuare il tampone una volta arrivato il proprio turno c’è il rischio concreto di interruzione di pubblici servizi come il trasporto con i mezzi Atac e Cotral. Ho proposto al dottor Santonocito di chiudere momentaneamente la postazione drive-in di Guidonia Montecelio mettendomi a disposizione della Asl per studiare una soluzione migliore che possa riguardare una calendarizzazione dei tamponi da effettuare anche in orari e sedi diverse”.