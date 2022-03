Un form online dal sito del Comune di Guidonia Montecelio per rendersi disponibili ad accogliere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Di fronte a questa emergenza, anche Guidonia vuole fare la sua parte. L’amministrazione sta verificando quali immobili comunali possano essere utilizzati in via temporanea all’accoglienza, ma il sindaco Michel Barbet con una lettera aperta si rivolge anche direttamente ai cittadini perché si rendano pronti.

LA LETTERA DI BARBET

Cari Concittadini,

stiamo seguendo con crescente preoccupazione l’escalation della crisi internazionale dovuta al conflitto armato tra Ucraina e Russia, che sta portando ad una emergenza umanitaria di notevoli dimensioni in tutta Europa. Molto probabilmente il nostro Paese, e ognuna delle amministrazioni locali, saranno chiamate in causa affinché facciano la loro parte per accogliere i profughi in fuga dalle zone di guerra. E Guidonia Montecelio vuole essere pronta per questo.

Con i Servizi Sociali stiamo provvedendo a fare una ricognizione di immobili comunali da adibire ad alloggio temporaneo di emergenza, ma è nostra intenzione rivolgersi direttamente alla generosità di voi concittadini per avere un elenco di disponibilità presso abitazioni private, hotel, parrocchie ed ogni altra tipologia di accoglienza si possa mettere a disposizione.

Per realizzare questa iniziativa, abbiamo predisposto un form online sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio accessibile a questo link

https://www.guidonia.org/ avviso/emergenza-ucraina/

con cui raccoglieremo informazioni base come generalità e recapiti, tipologia di sistemazione messa a disposizione, la possibilità del solo alloggio o anche del vitto, il numero di persone ospitabili e durata approssimativa della disponibilità.

Il tutto chiaramente nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.

Vi ringrazio per la vostra generosità.

Il Sindaco

Michel Barbet