Barbara Cascioli nella Consulta regionale delle Donne Amministratrici di Anci Lazio

Il vicesindaco di Poli Barbara Cascioli è stata eletta membro della Consulta regionale delle Donne Amministratrici di Anci Lazio il cui obiettivo “è di mettere in rete e far crescere la realtà delle Donne che rappresentano, qualitativamente e quantitativamente, risorse importanti per gli Enti locali e le Comunità”.

“Onorata della nomina – dichiara la neoeletta – ringrazio chi ha creduto in me ed ha apprezzato il mio impegno amministrativo ultradecennale. Il mio impegno sarà massimo anche in ambito sovracomunale. Credo fortemente nel valore della Consulta proprio per la sua qualità di organismo in grado di valorizzare le donne nelle istituzioni, certa che le donne possano rappresentarne un grande valore aggiunto”.

Eletta per la prima volta in Consiglio comunale nel 2009, si è occupata di cultura, di politiche d’inclusione sociale, di welfare e della scuola in un processo volto alla promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco.

“E’ una nomina importante – commenta il Sindaco Federico Mariani – che corona la lunga, e intensa, attività di Barbara impegnata da oltre dieci anni nell’amministrazione pubblica. La Consulta delle donne amministratrici è un luogo strategico dove elaborare progetti e programmi utili a favorire la parità di genere. A nome della cittadinanza, dell’Amministrazione tutta, dei collaboratori e dello staff colgo, dunque, l’occasione per rivolgere gli auguri più cordiali a una donna che in questi anni è stata un motore per questo Comune e saprà sicuramente creare uno spazio di partecipazione aperto che favorisca una cultura di genere, di rispetto, di ascolto, utile al nostro territorio”.