Ballottaggio, Lombardo: “Le forze politiche per il buon governo siano con noi”

Il buon governo di Guidonia Montecelio sarà la priorità di Mauro Lombardo, questo almeno sostiene il candidato sindaco del Nuovo Polo Civico inquadrando la necessità per la città di porsi con “concretezza” di fronte alle opportunità strategiche che ha di fronte a sé. Lombardo vuole affrontare questo passo con una Giunta di “capaci” scelti al di là delle appartenenze politiche. Così il candidato sindaco chiama a raccolta le forze politiche in un appello di sostegno al ballottaggio di domenica prossima.

“Malgrado le manovre diversive degli avversari, che invece di parlare di futuro e di programmi, si attardano in polemiche da bar, noi continuiamo a parlare a tutta la Città del suo futuro con concretezza e serietà e con lo sguardo fisso alle priorità strategiche della nostra Guidonia Montecelio. Se sarò eletto Sindaco – dichiara Mauro Lombardo – inaugurerò una Giunta di persone competenti e capaci, al di là delle loro inclinazioni politiche e culturali. Affronterò i problemi amministrativi e sociali in modo pragmatico e possibilmente risolutivo senza condizionamenti ideologici, inutili al livello comunale. Mi rapporterò con il Governo Nazionale, con la Regione Lazio e con la Città Metropolitana di Roma senza reverenza, ma anche senza diffidenza pregiudiziale, consapevole che in questi ultimi tempi sono stati stanziati finanziamenti importanti per il rilancio del nostro territorio come quelli per il Nuovo Ospedale, il raddoppio della Tiburtina e della Ferrovia, le opere pubbliche a corredo della Ryder Cup”.

“Collaboreremo – prosegue Lombardo – con tutti i livelli sovra-comunali anche per intercettare al meglio gli ingenti fondi del PNRR e stimolare la veloce approvazione della nuova legge regionale sulle Cave. In poche parole governeremo il territorio con un approccio civico e opportunamente collaborativo, che crediamo porterà a Guidonia Montecelio il buon governo che merita una Città così bella e importante. Siamo certi che su questi presupposti, in vista del ballottaggio, tutte le forze politiche, sociali, associative ed economiche di Guidonia Montecelio che amano la Città saranno al nostro fianco con il sostegno e il necessario contributo di idee”.