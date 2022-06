Ultime ore di campagna elettorale a Guidonia, che si chiuderà stasera con gli eventi finali dei due sfidanti al ballottaggio. Due eventi che si svolgeranno ad un centinaio di metri di distanza. Niente palco per Mauro Lombardo (Polo civico), in vantaggio con il 35,28 per cento del primo turno, che in piazza Matteotti, a partire dalle 18.30 intratterrà i suoi con una chiacchierata-intervista. Alfonso Masini (centrodestra), che al primo turno ha incassato il 27,88 per cento dei consensi, lancia l’ultimo appello da piazza Caduti Nassiriya (Pinetina) con inizio alle ore 19. La serata si chiuderà con il concerto dei Battistiamo, omaggio a Lucio Battisti.