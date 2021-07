Autrici Autori in Vetrina, torna in presenza la rassegna letteraria

Torna l’appuntamento in presenza con Autrici Autori in Vetrina, la rassegna letteraria itinerante a cura dell’associazione Prima, ideata e presentata da Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera dal 2018. Domani la manifestazione sbarcherà alla Festa per la Cultura, evento organizzato da Controchiave nell’ambito dell’Estate Romana.

Lucia e Barbara presenteranno Paolo Basili, autore di La colpa è Mia e, a seguire alle ore 20.00 Roberta Calandra, autrice di Otto. Cloris Brosca e Caterina Gramaglia presteranno la loro voce per la lettura di alcuni passi delle due opere.

L’evento è interamente gratuito e si svolgerà sabato 3 luglio dalle 18.30 presso il parco della Scuola Principe di Piemonte a Roma, in via Ostiense 263C. Le due presentazioni si terranno nello spazio All’Ombra degli Ulivi nel rispetto della normativa anti Covid vigente.