Autrici Autori in Vetrina, parte la quarta edizione

Riparte domenica Autrici Autori in Vetrina, la rassegna letteraria itinerante ideata e curata dalla presidente dell’associazione Prima Lucia Migliaccio e dalla giornalista Barbara Cultrera. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, sarà ospitata in questa prima tappa presso i locali dell’associazione Controchiave.

Il libro che verrà presentato è Dimensione Planisphere di Mariojunior Romersi, un romanzo d’avventura che racconta la storia appassionante di un istruttore di vela, dei suoi allievi e di una “regata” molto particolare.

Nel corso della presentazione è previsto un reading a cura di Gigi Miseferi, attore e showman attualmente inviato di ItaliaSì! in onda su Rai 1, che leggerà alcuni brani tratti dal libro di Romersi.

L’appuntamento è per domenica 21 novembre alle ore 11.00 in via Libetta 1/A a Roma, l’ingresso è libero e gratuito e per accedere sarà necessario mostrare il proprio Green Pass in corso di validità.