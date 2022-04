Autrici Autori in Vetrina in Campidoglio con Sa Kuspidesa

Riparte Autrici Autori in Vetrina, la rassegna letteraria ideata e curata dalla presidente dell’associazione Prima Lucia Migliaccio e dalla giornalista Barbara Cultrera. Questo pomeriggio alle 17.00 la manifestazione farà tappa a Roma in Campidoglio, nella Sala del Carroccio. Il programma prevede l’incontro con Elio Dessì, autore sardo del libro di memorie sulla Prima guerra mondiale Sa Kuspidesa. Il testo offre una testimonianza preziosa sul ruolo svolto dalla Brigata Sassari nel corso del conflitto tra il 1915 e il 1918.

Per presentare questa opera, oltre all’autore, parteciperà all’evento la presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma Erica Battaglia. Le letture sceniche saranno a cura dell’attore Gigi Miseferi.

Saranno presenti anche il vice segretario nazionale Unv Coni Andrea Frateiacci e il vice presidente nazionale Unv Coni Fabrizio Pellegrini.

L’evento è gratuito e l’accesso in sala sarà consentito, come da normativa vigente, solo previa verifica del possesso del Super Green Pass.