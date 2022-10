Autrici Autori in Vetrina, da domenica la nuova edizione

Al via la nuova stagione di Autrici Autori in Vetrina, la rassegna letteraria ideata, curata e condotta dalla presidente dell’associazione Prima Lucia Migliaccio e dalla giornalista e fotografa Barbara Cultrera.

L’iniziativa va avanti dal 2018 ed è giunta alla sua quinta edizione, la sua peculiarità è quella di portare le autrici, gli autori e i libri nei luoghi di lavoro e della vita quotidiana.

“Da quest’anno abbiamo deciso di adottare una maggiore elasticità nella scelta delle date per i nostri appuntamenti – spiega Lucia Migliaccio –. Le presentazioni dei libri e gli incontri dedicati alla lettura saranno fissati alternativamente sia il venerdì sera che la domenica mattina per venire incontro alle esigenze della community di AAiV che si è espressa online in questo senso sui nostri canali social al termine di un sondaggio che avevamo lanciato nelle scorse settimane”.

La rassegna riprenderà domenica 30 ottobre alle 11.00 presso la storica sede dell’associazione Controchiave a Roma, in via Libetta 1/a. L’autrice in vetrina per questo primo appuntamento sarà la poetessa di Fonte Nuova Maggiorina Tassi. In questo caso l’evento sarà un vero e proprio reading di poesia, durante il quale l’autrice avrà modo di commentare le sue opere insieme alle due ideatrici della manifestazione e di rispondere alle domande e alle sollecitazioni del pubblico. Le letture saranno a cura di Ilaria Amadei, accompagnerà il reading la violinista Dahl Ah Lee. La partecipazione è libera e gratuita.