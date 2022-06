Autrici Autori in Vetrina al Campidoglio per presentare “Non è lei”

Il 10 giugno alle ore 17.00 sarà Maria Francesca Chiappe l’autrice in vetrina della rassegna letteraria itinerante Autrici Autori in Vetrina ideata e curata da Lucia Migliaccio, presidente dell’associazione Prima Insieme per la Qualità della Vita, e dalla giornalista Barbara Cultrera. L’evento è organizzato in collaborazione con la presidente della Commissione Cultura dell’Assemblea Capitolina Erica Battaglia che aprirà l’incontro nella splendida cornice della Sala del Carroccio in Campidoglio. “Non è lei”, ultimo nato dalla penna della giornalista cagliaritana Maria Francesca Chiappe, ma suo primo libro di narrativa pura, sarà al centro del dialogo interattivo con il pubblico. Le letture dal romanzo edito da Castelvecchi saranno a cura di Guido Rossi, attore e presidente dell’Associazione Controchiave. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.



(Foto Stefano Conti)