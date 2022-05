Autostrade, Mattia: “Ottima notizia stop aumenti”

“Ottima notizia lo stop al rincaro dei pedaggi per le autostrade A24/A25. Il blocco degli aumenti è confermato, come si apprende dal Ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, fino al 2023″. A commentare la notizia Eleonora Mattia, presidente di commissione regionale. “Una decisione che accoglie le ragionevoli e condivise battaglie dei tanti amministratori locali delle aree su cui insistono i caselli. Da subito sono stata al fianco dei Sindaci del Lazio per contestare un’ipotesi che avrebbe penalizzato duramente migliaia di famiglie di lavoratori e lavoratrici pendolari, ancor più inaccettabile data la complessa situazione innescata dalla crisi dovuta alla pandemia e alla guerra. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo passaggio scongiurando una decisione inammissibile”.