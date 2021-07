Aumentano i contagi a Mentana e a Fonte Nuova

Balzo nei contagi a Mentana e a Fonte Nuova, le due cittadine del Nordest romano registrano un importante incremento dei casi, in linea con l’andamento nazionale dell’epidemia.

A Mentana dal 17 al 23 luglio sono stati registrati 26 nuovi contagi e un guarito, i positivi in isolamento domiciliare sul territorio comunale sono 26.

“Il netto aumento dei casi è riscontrato soprattutto nella fascia di età al di sotto dei 35 anni”, ha spiegato il sindaco Marco Benedetti.

Il Comune di Fonte Nuova ha comunicato i nuovi dati complessivi con un bollettino che fa riferimento al periodo compreso tra il 22 giugno e il 25 luglio: in questo arco di tempo sono stati rilevati 40 contagi e 31 guarigioni, attualmente sono 37 i positivi in isolamento sul territorio comunale.