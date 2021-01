Aula scientifica e nuove iniziative alla Biblioteca di Mentana

Nonostante la pandemia creata dal Covid abbia costretto da tempo la biblioteca comunale di Mentana a chiudere al pubblico, mantenendo solo il servizio su appuntamento email o telefonico “Prenota e Ritira“, si continua a lavorare per offrire ancora più servizi e qualità quando sarà il momento della riapertura. Proprio in questi giorni è stata allestita un’aula scientifica, grazie agli esperimenti scientifici creati dall’ing. Giulio Pioli con materiali di riciclo in 20 anni di lavoro nelle scuole e che hanno trovato una collocazione stabile all’interno della biblioteca, grazie alla donazione che lo stesso ingegnere ha fatto al Comune di Mentana. L’allestimento, curato dalla cooperativa Ricreazione in collaborazione con il Delegato del Sindaco Benedetti Emanuele Mieli, permetterà a tutti i visitatori, per esempio, di capire il moto dei pianeti, vedere come è fatto un atomo o qual è il funzionamento di una lampadina.

Questo grande patrimonio scientifico sarà a disposizione dei ragazzi delle scuole e dei cittadini che vorranno avvicinarsi alla scienza in modo divertente e intelligente. La Biblioteca mentanese è stata inoltre selezionata, insieme ad altre cinque nel Lazio, per lo svolgimento del progetto “Piccoli lettori grandi visioni 2021” promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con la sezione Lazio dell’Associazione Italiana Biblioteche, con lo scopo di promuovere la lettura e il programma “Nati per Leggere presso le biblioteche regionali”.

Il progetto propone incontri con autori, corsi per volontari nel progetto, la fornitura di libri selezionati dalla bibliografia di “Nati per Leggere” e dedicati al pubblico 0-6 anni che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, il dono di un libro ai nati nel 2021 e molto altro ancora.

La prima iniziativa verrà proposta è il corso di formazione per volontari. Un programma che propone la pratica abituale della lettura e l’uso dei libri fin dai primi mesi di vita per favorire lo sviluppo relazionale, emotivo e cognitivo dei bambini nella fascia 0-6 anni.

Il corso, destinato a coloro che desiderano diventare volontari “Nati per Leggere” e vogliono familiarizzare con alcune modalità di lettura efficace, è gratuito e si articola in formazione a distanza.