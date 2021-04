Attivo da sabato il drive-in vaccinale al Valmontone Outlet, al via le prenotazioni

Dalle ore 9.00 di sabato 24 aprile sarà attivo il nuovo drive-in vaccinale al Valmontone Outlet, lo ha comunicato la Asl Roma 5. Dalle 24.00 di questa notte sarà possibile iniziare a prenotarsi per effettuare le vaccinazioni presso la struttura, nella quale verrà somministrato il vaccino prodotto da Johnson&Johnson.

Per prenotare sarà sufficiente collegarsi alla pagina https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home e inserire i dati riportati sulla propria Tessera Sanitaria in corso di validità, nello specifico il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM posto sul retro della tessera.