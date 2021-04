Assunzioni, De Dominicis: “Serve verifica interna al Comune”

“La nostra adesione alla Mozione di Sfiducia al Sindaco Barbet è un atto dovuto nei confronti di un’Amministrazione della quale non condividiamo l’operato, a prescindere dalla vicenda specifica delle graduatorie, rispetto alla quale abbiamo fatto notare, in tempi non sospetti, la necessità di predisporre un bando di concorso pubblico, aperto alla partecipazione di tutti, per fare fronte alla notoria carenza di personale in Municipio. Questo avrebbe evitato di essere coinvolti in una vicenda che è oggi all’attenzione di tutti i mass media nazionali”. A tornare sull’argomento caldo delle assunzioni, la capogruppo del Pd Paola De Dominicis che rivolge al sindaco la richiesta di una operazione trasparenza all’interno del Comune sull’iter delle assunzioni. “Sorprende la dichiarazione con la quale il Sindaco ha pubblicamente affermato di sentirsi “parte lesa”, francamente non si capisce da chi se continua a sostenere che la procedura è stata regolare. Noi non abbiamo elementi per sostenere che non lo sia, non siamo né magistrati né giustizialisti. Sarebbe, tuttavia, opportuno avviare una verifica interna sull’intera procedura per valutare eventuali azioni di autotutela. Il punto, per quanto ci riguarda, è politico. Sarebbe, infine, opportuno, in attesa delle decisioni che verranno assunte, che, considerata la carenza di organico all’interno del Comune, il Sindaco non destinasse uno dei neo assunti, appartenente al Movimento 5 Stelle, allo Staff della sua Segreteria ma a uno dei tanti Uffici in sofferenza di personale. Questo, a prescindere dalla conoscenza pregressa dello stesso dichiarata dal Sindaco”.