Asl Roma5: entro il week-end si chiude vaccinazione over 80 domiciliare

Le vaccinazioni nella Asl Roma5 proseguono a ritmo serrato. “I nostri operatori non si risparmiano ed entro la fine il week end si concluderanno le vaccinazioni anti Covid-19 agli anziani over 80 in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), oltre 680, che non sono trasportabili”.

Sono 22 le equipe mobili impiegate per raggiungere gli anziani over 80 da vaccinare. Ogni equipe è composta da 1 medico, 1 infermiere ed è dotata di uno zaino con tutto l’occorrente per far fronte ad eventuali emergenze. Il personale si muove su un territorio molto vasto (70 comuni) ed eterogeneo, tra grandi città e piccoli comuni montani.

“Si sta mettendo in campo uno sforzo organizzativo enorme con grande professionalità – commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – Nessuno è lasciato solo. I sorrisi e i ringraziamenti delle persone che raggiungiamo ogni giorni ci ripagano di tutto il lavoro che si sta portando avanti. Proteggere le persone fragili è una priorità”.