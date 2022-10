Asl Roma5, Disturbo dello Spettro dell’Autismo ad alto funzionamento: al via “Social connection”

Attivato dallo scorso 6 ottobre, presso l’aula polifunzionale del Distretto di Guidonia, il progetto Social Connection, con il secondo ciclo di interventi psicoeducativi in gruppo per il potenziamento delle abilità sociali per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) ad Alto Funzionamento. Il progetto è condotto da psicologhe iscritte all’Elenco Regionale dei Professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei Disturbi dello Spettro Autistico. Tali interventi psicoeducativi, previsti nei Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali (PDTA), sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni con ASD afferenti ai servizi TSMREE/DSMDP Asl Roma 5. L’invio della persona con ASD avviene da parte dei Neuropsichiatri infantili dei TSMREE/DSMDP ASLRoma5 del territorio di riferimento.

Perché il gruppo?

La compromissione dell’area socio-relazionale rappresenta una delle caratteristiche distintive dell’ASD, configurandosi come un vero e proprio criterio diagnostico.

Ciò si traduce, nella persona con ASD, con una marcata difficoltà nelle modalità di interazione con l’altro, rendendo gli ambiti sociali di difficile gestione e spesso fonte di disagio.

Le abilità sociali, ovvero quelle strategie che consentono di funzionare con competenza in vari contesti di vita, risultano spesso deficitarie e necessitano di programmi di intervento mirati.

Il piccolo gruppo, “luogo” protetto in cui poter sperimentare modalità di interazione funzionale con i coetanei, può configurarsi come strumento privilegiato per sviluppare e/o potenziare tali abilità, e nel sostenere il bambino o il ragazzo nelle relazioni interpersonali.

Quando è utile?

La scelta di inserire i trattamenti di gruppo nel progetto Ri-abilitativo deve tenere conto dell’età, delle caratteristiche individuali dell’utente, della gravità del quadro clinico, dell’organizzazione del profilo di sviluppo e del contesto socio-ambientale, spesso povero di stimoli e carente di centri di aggregazione ludico-ricreativi.

Quale metodo?

Ogni gruppo prevede un ciclo di 20 incontri con persone con ASD, della durata di un’ora e mezza ciascuno, con frequenza monosettimanale. Sono previsti, inoltre, incontri di counseling familiare e scolastico di gruppo.

I gruppi sono condotti da n. 2 Psicologhe con orientamento cognitivo-comportamentale iscritte all’Elenco Regionale dei Professionisti con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti dei Disturbi dello Spettro Autistico.

L’invio della persona con ASD avviene da parte dei Neuropsichiatri infantili dei TSMREE/DSMDP ASLRoma5 del territorio di riferimento.

Per informazioni: valentina.fabio@aslroma5.it; marzia.rocchini@aslroma5.it

Responsabili del Progetto

Dott. Giuseppe Nicolò, Direttore DSMDP

Dott.ssa Anna Maria Ardito, Direttore U.O.C. TSMREE

Dott.ssa Francesca Laganà, Neuropsichiatra Infantile TSMREE Guidonia

Dott.ssa Roberta Bombardieri Neuropsichiatra Infantile TSMREE Tivoli

Dott.ssa Marzia Rocchini, Psicologa clinica iscritta all’Elenco Regionale Autismo TSMREE Guidonia

Dott.ssa Valentina Fabio, Psicologa clinica iscritta all’Elenco Regionale Autismo TSMREE Tivoli