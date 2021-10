Asl Roma5, consegnata la nuova Tac per Subiaco

Non si ferma la campagna di ammodernamento tecnologico della ASL Roma 5. Dopo l’inaugurazione della nuova TAC presso l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro avvenuta ieri, è stata consegnata oggi la nuova TAC per l’ospedale Angelucci di Subiaco finanziata con la Dgr 911 liste d’attesa.

La nuova TAC è stata aggiudicata con delibera di settembre 2021 e la consegna del cantiere per il rifacimento e la predisposizione impianti è avvenuta il 20 settembre. L’Azienda nel frattempo, il 9 settembre, ha provveduto al posizionamento e la messa in funzione una TAC mobile per garantire il prosieguo delle attività predisponendo anche l’opportuna passerella coperta per i percorsi del paziente.

“È con grande soddisfazione e gratitudine verso la struttura tecnica, amministrativa e sanitaria che l’ha reso possibile – commenta il Direttore Generale della ASL ROMA 5, Giorgio Giulio Santonocito – che possiamo dire che la campagna di ammodernamento tecnologico prosegue senza sosta. Oggi ha preso il via la sostituzione della TAC obsoleta anche a Subiaco con l’arrivo e l’inizio dell’installazione della nuova TAC da 128 slice in linea con gli standard tecnologici che la nostra Azienda persegue in ambito di diagnostica per immagini. È dotata di software di alto profilo tecnologico sia in ambito neurologico che cardiologico e per la riduzione della dose al paziente per la migliore e più sicura gestione del paziente e con una velocità di scansione tale da consentire lo svolgimento di esami estremamente nitidi in tempi immediati. L’avvio delle attività di collaudo è previsto a partire dal prossimo 29 ottobre per consentire il pieno uso in sicurezza del sistema entro una settimana dallo stesso”.