Asl Roma 5, prosegue il servizio di colonscopia virtuale a Colleferro

La Asl Roma 5 mette a disposizione dei cittadini presso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro il servizio di colonscopia virtuale, indicata in pazienti nei quali la colonscopia tradizionale è risultata incompleta per intolleranza, per rischio di complicanze o per rifiuto del paziente.



Cos’è



Il servizio è attivo presso l’ospedale di Colleferro dal 2012, si tratta di una metodica radiologica non invasiva, diventata stabile fondamento nella diagnostica di numerose patologie del grosso intestino. Questa tecnica utilizza immagini di Tomografia Computerizzata opportunamente ricostruite da un sofisticato software che simula una tradizionale procedura endoscopica senza l’introduzione di sonde all’interno del viscere. L’obiettivo della colonscopia virtuale è il riconoscimento minimamente invasivo della patologia organica del colon quali polipi e tumori. È indicata in pazienti nei quali la colonscopia tradizionale è risultata incompleta per intolleranza, per rischio di complicanze o per rifiuto del paziente.



Per prenotarsi



È possibile prenotare un esame di colonscopia virtuale presso la Uosd di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero Parodi Delfino di Colleferro recandosi presso gli uffici Cup, o tramite numero verde regionale 069939.

Per informazioni riguardanti gli orari e la preparazione si può contattare il numero 0697223259 dal lunedì al venerdì ore 9-14.