Asl Roma 5, eccezionale intervento di nefrectomia a Colleferro

È stato eseguito presso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro un intervento chirurgico eccezionale di nefrectomia con tecnica laparoscopica in una paziente affetta da una grave patologia del rene, in trattamento dialitico e in attesa di trapianto. L’intervento è stato effettuato dalla equipe diretta dal Prof. Massimo Iappelli e ha avuto pieno successo. La paziente è stata dimessa dopo 5 giorni dalla struttura.

“Il rene policistico – spiega il prof. Iappelli, nuovo Direttore della UOC di Chirurgia generale e d’urgenza del presidio ospedaliero di Colleferro – è una patologia genetica nella quale il normale tessuto renale viene sostituito da numerose cisti; il rene può raggiungere dimensioni di oltre 30 cm con un peso superiore ai 3 kg. Si tratta di intervento estremamente complesso per le difficoltà tecniche e la complessità di gestione pre e postoperatoria. L’ intervento eseguito con la tecnica laparoscopica effettuato solo in alcuni Centri italiani con grande esperienza, in questo territorio è stato eseguito per la prima volta. Il successo – conclude Iappelli – è legato alla partecipazione multidisciplinare con gli anestesisti, nefrologi, radiologi ed il personale infermieristico. Il reparto si occupa inoltre delle patologie chirurgiche da trattare in regime d’urgenza, eseguendo interventi di chirurgia videolaparoscopica avanzata. Oltre all’attività clinica e chirurgica sono attivi ambulatori di chirurgia generale e un servizio di endoscopia accessibili attraverso le prenotazioni attraverso il CUP regionale”.

L’attività dell’unità operativa di Chirurgia Generale abbraccia molteplici settori dell’area chirurgica, dalla chirurgia generale a quella oncologica, tradizionale e mini-invasiva. Un settore d’eccellenza è proprio quello della Chirurgia mini-invasiva (laparoscopia), che viene effettuata di routine nell’unità operativa di chirurgia. Si tratta di una tecnica sicura ed applicabile a diverse patologie. In questo modo si ottengono brillanti risultati post-operatori ed indiscussi vantaggi per il paziente. Con questa tecnica viene infatti garantita la stessa efficacia che si ha in chirurgia tradizionale con una drastica riduzione della sintomatologia dolorosa e di conseguenza della degenza ospedaliera e dell’inabilità post-operatoria.

“Il Professor Iappelli vanta una pluriennale esperienza nella chirurgia di elevata complessità dei trapianti e d’urgenza, sviluppata presso sede universitarie ed ospedaliere della Capitale – commenta il Direttore Generale, Giorgio Giulio Santonocito, dando il benvenuto ufficiale al Prof. Iappelli da parte di tutta l’Azienda – L’obiettivo di tutti noi è quello di potenziare i servizi, la qualità dei servizi sanitari che offriamo. Stiamo lavorando incessantemente per rafforzare il personale in tutte le strutture. Avere alla guida della UOC di Chirurgia il Prof. Iapelli ci dà la garanzia che stiamo procedendo sulla giusta strada”.