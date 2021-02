Asl Roma 5, al via lunedì la campagna vaccinale presso i Mmg

La campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. Parte lunedì 1° marzo la campagna vaccinale da parte dei Medici di Medicina Generale (Mmg) che potranno vaccinare i propri pazienti nati nel 1956 (65enni) con vaccino Astrazeneca.

La Asl Roma 5 sta già rifornendo le Unità di Cure Primarie (Ucp) delle dosi necessarie del vaccino Astrazeneca per le vaccinazioni.

I pazienti possono fare riferimento ai propri medici di base che, anche grazie all’accordo fra i sindacati rappresentativi, i Mmg e la Regione Lazio, possono vaccinare presso i propri studi o presso le Ucp in accordo con la Asl, compatibilmente alla disponibilità delle dosi di vaccino.

I Mmg che hanno aderito stanno terminando l’attività di formazione necessaria.

Rimane la possibilità per i medici di base di vaccinare i propri pazienti fragili o over 80 con vaccino Pfizer messo a disposizione dalla Asl previo preventivo accordo con l’Azienda.

Sui 335 Mmg della Asl Roma 5 al momento ha aderito circa il 70 per cento.