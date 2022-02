Asa Tivoli Spa, nuovo servizio: segnalazione diretta del mancato ritiro dei rifiuti

Asa Tivoli Spa, nell’ottica di offrire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza lancia una nuova sezione, all’interno del sito, https://www.asativolispa.it/ mancato-ritiro-dei-rifiuti/ , dove i cittadini possono inviare direttamente le segnalazioni per il mancato ritiro dei rifiuti.

Mandare il proprio messaggio di segnalazione è semplice: basta compilare un form dove sono richieste alcune informazioni come il nome dell’intestatario TARI, la via e il numero civico in cui non è stato effettuato il ritiro, la tipologia del rifiuto non preso, la modalità in cui si vuol essere ricontattati (se tramite email o via telefono).

E’ possibile anche allegare foto a testimonianza della situazione dei rifiuti fuori la propria abitazione. Prima di mandare la segnalazione, però, bisogna tener conto di alcune importanti condizioni:

attendere le ore 12:00 per confermare il mancato ritiro;

controllare che il rifiuto conferito sia quello corrispondente al giorno previsto nel calendario di raccolta per le utenze domestiche;

assicurarsi che i rifiuti siano all’interno di sacchi trasparenti o semitrasparenti;

verificare che sui sacchi non sia presente il talloncino di richiamo giallo/arancione.

Una volta inviata la comunicazione, l’ufficio preposto che l’ha ricevuta si attiverà per predisporre, se ancora possibile, un nuovo passaggio da parte dell’operatore. Nel caso in cui ci si accorga tardivamente del mancato ritiro la cittadinanza è invitata a portare i propri sacchi presso l’isola ecologica o ad attendere il nuovo conferimento dello stesso materiale, come da calendario di raccolta, per esporre i propri rifiuti.