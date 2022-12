Armoniche di luce, la poesia per ritrovare se stessi. Luciano Censi presenta a Tivoli

Il 22 dicembre presso le Scuderie Estensi di Tivoli Luciano Censi presenterà la sua nuova raccolta di poesie, Armoniche di luce. L’opera del poeta tiburtino abbraccia temi come la vita, i figli, la nascita, l’amore, il mondo, l’infinito, il tempo nella sua integrità e si spinge verso lo Spirito. Il progetto comprende anche una serie di tre filmati realizzati appositamente per l’occasione da due videomaker e verrà disvelato nel pomeriggio di giovedì al termine di un percorso di immagini, video e musica dal vivo.



Armoniche di luce



La raccolta è il frutto di un percorso interiore compiuto dall’autore, tra meditazione ed esperienze di vita vissuta. L’ispirazione nasce dalle armoniche dello spettro elettromagnetico che, in questo caso, diventano le onde emotive del proprio cuore.

“L’intento delle poesie di Armoniche di luce vuole far ricollegare il lettore alla parte più intima di sé stesso. Volevo risvegliare qualche coscienza, toccare le corde emotive delle persone”, spiega Luciano Censi. “Mi sono chiuso in me stesso nel corso della pandemia e mi sono riavvicinato al mio bambino interiore. Questo mi ha permesso di riprendere la penna. La raccolta è frutto di una ricerca, di un cammino che parte dalla mia prima silloge Accordando il silenzio che ho pubblicato nel 2012”. Il fine dell’autore è quello di stigmatizzare “la paura di aver paura”. Armoniche di luce è edito da Poetica Edizioni gruppo Rossini Santelli.



La presentazione



L’incontro sarà moderato dalla poetessa Elisabetta Pamela Petrolati. Le letture delle poesie verranno accompagnate dalla musica di Melinda Tomasinelli (pianoforte e voce) e Leonardo Angelucci (chitarra e voce). Il progetto nasce anche dalla collaborazione con la KM Film Produzioni di Roberto Conti e Manuel Marconi che ha realizzato i tre video introduttivi alla presentazione dell’opera. Tre “tracce” attraverso le quali l’autore ha voluto offrire un focus sui temi del suo ultimo lavoro: Accogli, Trasforma e Libera sono già disponibili sui canali social di Luciano Censi e verranno proiettati nel corso della serata.

L’evento di presentazione di Armoniche di luce si svolgerà presso le Scuderie Estensi di Tivoli il 22 dicembre alle 18.00, la partecipazione è libera e gratuita.