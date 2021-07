Cinque serate di cinema all’aperto, il progetto approvato in Giunta si chiama “arena Guidonia” e punta a portare i film in piazza Matteotti dal 31 agosto al 4 settembre. Il progetto che nasce per promuovere la “cultura cinematogrifica di Guidonia” si fonda sull’accordo con la casa di produzione Groenlandia che sta girando la serie tv Romulus nell’ex cava di Collelargo.

“Il periodo pandemico ha prodotto, tra le altre difficoltà, anche una ulteriore, forte penalizzazione del settore e della fruizione cinematografica. Le persone sono state costrette a casa a guardare (o consumare) contenuti – è scritto nell’atto – togliendo la socialità e la magia che il cinema ed una proiezione di qualità offrono. Il cinema non solo contenuto, ma anche condivisione e occupazione di spazi culturali della Città, il cinema vuole e deve essere la possibilità di incontrarsi, di provare contemporaneamente delle emozioni, momento di confronto tra generazioni”.

Groenalndia metterà a disposizione alcuni dei suoi titoli e altri saranno attinti contattando Rai Cinema e Universal. “Con il cinema è possibile incuriosire e stimolare le persone più giovani ad approfondire temi, ad essere solidali tra loro a capire l’importanza dell’autodeterminazione personale contro i vari conformismi nei percorsi di crescita. La rassegna vuole invitare, quindi, le persone ad essere curiose, ad approfondire i temi sociali, attraverso le espressioni artistiche, in questo caso, cinematografiche”. Non mancheranno dibattitti con attori e registi, i fondi necessari sono 11mila euro che saranno richiesti al consiglio regionale.