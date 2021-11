Nemmeno ci si sperava più, apre domenica 28 novembre il Palazzetto dello Sport al Bivio dopo 15 anni di attesa. “E’ un onore consegnare ai cittadini questa opera pubblica importantissima, considerata erroneamente da molti come impossibile da aprire e spacciata in partenza. E’ il momento di superare la definizione riduttiva di palazzetto, per la nostra Città sarà il Palaguidonia – dichiara il Sindaco Michel Barbet – finora ha rappresentato solo un pessimo esempio di utilizzo di soldi pubblici, ora invece diventa l’emblema di una città ferita che finalmente si lascia alle spalle un passato che non le appartiene più. Ringrazio di cuore i dirigenti, gli uffici, tutta la Giunta Comunale e i consiglieri che hanno concorso a questo grande risultato. Un ringraziamento particolare ad Eurobasket Roma e Fipav, per la professionalità e la grande sensibilità dimostrata nel cogliere l’opportunità di riservare alle squadre locali la possibilità di utilizzare l’impianto per le gare di campionato delle serie maggiori”.

“In piena trasparenza e nel rispetto delle procedure previste, abbiamo deciso di perseguire la procedura della manifestazione d’interesse, così da individuare una gestione idonea dell’impianto, lasciando spazio alle realtà sportive locali. A breve ci sarà il bando per la gestione pluriennale della struttura che finalmente vive dopo troppi anni di abbandono, un impianto sportivo moderno ed adatto ad una città di circa 90 mila abitanti”, concludono i capigruppo in consiglio

comunale Matteo Castorino del Movimento 5 Stelle e Mario Lomuscio del Partito Democratico.





Di seguito il programma della giornata inaugurale:

– Alle 11.30 taglio del nastro all’ingresso, e apertura delle porte a

tutta la cittadinanza fino alle ore 13.

– Alle ore 12 conferenza stampa.

– Alle ore 16 apertura della biglietteria.

– Alle ore 17 incontro di Basket di Serie A2 “Atlante Eurobasket Roma”

vs “Top Secret Ferrara”;

– Alle ore 17.45 sfilata in campo tutte le squadre di Volley e Basket

della Città.