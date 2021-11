Antonio Capitano svela le Cronache dal mondo dell’Arte: il nuovo libro

L’arte e i suoi personaggi svelati a un pubblico non solo specialistico​ attraverso fatti, aneddoti, circostanze della loro vita. Albeggi Edizioni lancia il suo nuovo progetto con Antonio Capitano, saggista e pubblicista, recentemente nominato “Ambasciatore della Lettura” dal MIBACT, già curatore per la casa editrice del volume “Riaprire i sipari”.

“Nel primo volume in uscita nei prossimi giorni parliamo di artisti come Piero della​ Francesca, Masaccio, Leonardo, Tiepolo, Botticelli, Caravaggio, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli, Antonello da Messina, Simone Martini, Raffaello, ma anche di figure meno note, come Antiveduto Gramatica, Mariotto Albertinelli, Mastro Venceslao e Cola dell’Amatrice.

Antonio Capitano ci conduce nel mondo dell’arte con un punto di vista differente, ma che consente di scoprire alcune vicende dal sapore teatrale e cinematografico. Una galleria di ritratti poco noti, da sembrare quasi inediti, di artisti dal valore universale e dalla vita non sempre semplice, se non addirittura avventurosa. Un libro piacevole e curioso per tutti gli appassionati della storia dell’arte italiana”.