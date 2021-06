Antenna Setteville, Toro: “Siamo al fianco dei cittadini”

La petizione, l’allarme lanciato sui social e non solo, continua la battaglia dei residenti contro l’installazione di una antenna a Setteville Nord. Il consigliere comunale dei cinque stelle Alessandro Toro assicura adesso che l’amministrazione si schiera al fianco dei cittadini: “Ieri ho partecipato con grande interesse all’incontro in videoconferenza con alcuni esponenti di un comitato cittadino di Setteville Nord per trattare il caso dell’installazione dell’antenna telefonica in località Setteville Nord (Via Tivoli). All’incontro erano presenti a rappresentare l’Amministrazione l’Assessore Antonio Correnti e due tecnici del Comune di Guidonia Montecelio. Posso affermare chiaramente – scrive il consigliere – che anche in questo caso l’Amministrazione, per quanto di sua competenza, è al fianco dei cittadini mettendosi in ascolto delle istanze del territorio e adoperandosi con tutte le sue risorse per la tutela della salute pubblica e il rispetto delle normative”.