Si sono rimboccati le maniche i militanti dell’Anpi Guidonia per pulire il Comune imbrattato di svastiche e scritte neonaziste. Ai volontari, il ringraziamento del sindaco Michel Barbet. “Voglio ringraziare personalmente l’Anpi Guidonia Montecelio e l’Associazione Umanista Atlantide per aver prontamente cancellato

sera le scritte inneggianti al nazifascismo comparse nei pressi dell’ufficio elettorale. Inoltre, gli operatori della Tekneko, su sollecito del Comune, sono intervenuti per cancellare le scritte presenti sul muro che verrà ridipinto nei prossimi giorni. Voglio dirlo con estrema chiarezza e franchezza, non si tratta di una “ragazzata”, inneggiare a fascismo e nazismo è un reato, oltre ovviamente ad essere un atto di estremo vandalismo. Come Amministrazione abbiamo già sporto denuncia alle autorità competenti perché non si possono tollerare simili gesti”. Poco dopo però è arrivata la smentita da parte degli umanisti di aver partecipato all’iniziativa.