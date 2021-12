Tensione tra il Comune di Guidonia Montecelio e la Pro Loco per l’annullamento del Villaggio di Babbo Natale previsto, secondo progetto, dal 3 dicembre al 9 gennaio. In base a quanto riportato dall’associazione, l’evento è andato in fumo per la mancanza dei permessi in particolare in merito all’allestimento della pista di pattinaggio a piazza Matteotti, proprio di fronte al Comune. Una scelta strategica per farne il cuore della manifestazione che però non è andata in porto: l’amministrazione, per voce del sindaco Michel Barbet e dell’assessore Rosaria Morrai, spiega che la piazza è sottoposta a vincoli e che non c’è stato il via libera da parte della Soprintendenza. Sui siti alternativi però, in base a quanto dicono dai vertici del Palazzo, non ci sarebbe stata la disponibilità della Pro Loco ad attrezzare la pista a piazza 2 Giugno, oppure in pinetina. Per il Comune la scelta del passo indietro è unilaterale: “Si è scelto di annullare del tutto l’evento – dicono Barbet e Morroi – portando un danno essenzialmente ai cittadini coinvolti in diverso modi nel progetto ludico, artistico culturale proposto dalla Pro Loco e poi appunto ritirato rischiando di compromettere l’atmosfera Natalizia in un momento socialmente delicato come questo”.

La Pro Loco: “Non avevamo garanzie adeguate”

“Con estremo rammarico comunichiamo l’annullamento della manifestazione “Villaggio di Babbo Natale a Guidonia”, prevista per il periodo 03/12/2021 – 09/01/2022 presso piazza Giacomo Matteotti, in quanto, alla data odierna, non risulta terminato l’iter di carattere amministrativo che avrebbe dovuto condurre al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo della menzionata piazza, così determinando l’impossibilità di garantire la realizzabilità del progetto sotto il profilo tecnico-logistico e di mantener fede agli accordi presi con i fornitori dei servizi vari, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Il programma della manifestazione prevedeva, oltre al coinvolgimento di Scuole, Associazioni e di altre realtà del territorio, l’installazione di una pista di pattinaggio per tutta la durata della manifestazione, per la cui posa in opera era imprescindibile la disponibilità del sito individuato nei tempi utili alla corretta esecuzione dei lavori in relazione all’avvio della manifestazione.

Secondo quanto progettato, la pista di pattinaggio rappresentava un elemento strategico non solo come semplice proposta di svago e divertimento ma soprattutto come punto catalizzatore in termini di richiamo e di partecipazione del pubblico. È pertanto evidente che suddetta attrazione avrebbe rivestito carattere essenziale e imprescindibile per il buon esito della manifestazione, sia sotto l’aspetto generale, sia in relazione a ogni singola attività che ciascuna realtà avrebbe proposto e realizzato nel suo ambito.

Nel tentativo di non lasciare nulla di intentato, abbiamo vagliato, pur nella ristrettezza dei tempi, l’eventuale realizzabilità della manifestazione presso siti alternativi, senza tuttavia ricavare le garanzie necessarie per lo svolgimento della stessa in un ambiente adeguato e funzionale alle esigenze tecniche e senza che la manifestazione originariamente ideata perdesse ogni caratteristica di efficienza e attrattività.

La Pro Loco ringrazia tutti per la disponibilità mostrata e rinnova il suo impegno ad essere ente promotore ed organizzatore di eventi per la cittadinanza, nello spirito di servizio che la contraddistingue”.

Il Comune: “La nostra città d’altronde offre moltissime piazze e luoghi dove poter installare una pista di pattinaggio, si è scelto invece di annullare”

“L’amministrazione Comunale ha appreso con rammarico la decisione unilaterale da parte della Pro Loco di annullare l’evento natalizio a Guidonia Centro. La comprensibile delusione dei cittadini si sarebbe potuta evitare valutando in maniera obiettiva l’utilizzo di piazze diverse da Piazza Matteotti,

notoriamente sottoposta a stretti vincoli da parte della Soprintendenza che in maniera del tutto prevedibile, seppur troppo rigidamente, ha deciso di non concedere il suo nulla osta per

l’installazione di una pista di pattinaggio”, dichiarano il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore alla Cultura Rosaria Morroi.

“Come amministrazione comunale avevamo proposto agli organizzatori l’utilizzo di Piazza Due Giugno, oppure di quella del Mercato o anche l’uso dello spazio della Pineta, dove in passato la pista di pattinaggio aveva trovato spazio con un grande successo – proseguono – la nostra città d’altronde offre moltissime piazze e luoghi dove poter installare una pista di pattinaggio e ci sono tante circoscrizioni ricadenti sotto il raggio d’azione della Proloco Guidonia che avrebbero potuto ospitare e godere delle luci, dei canti, degli eventi artistici e culturali che la stessa proponeva. Si è invece scelto di annullare del tutto l’evento, portando un danno essenzialmente ai cittadini coinvolti in diversi modi nel progetto ludico, artistico culturale proposto dalla ProLoco e poi appunto ritirato rischiando di compromettere l’atmosfera Natalizia in un momento socialmente delicato come questo”.

“Ribadiamo che da parte della Amministrazione vi è stato subito l’accoglimento del progetto della Pro Loco, tanto da impegnare la somma di 5mila euro come contributo alla sua buona riuscita. Ringraziamo comunque gli uffici comunali che si sono spesi per organizzare diverse iniziative natalizie così come richiesto dalla ProLoco di Guidonia, dalle altre Proloco e dalle associazioni artistiche culturali presenti su tutto il territorio comunale, nella speranza di riuscire a fare trascorrere qualche ora di serenità a tutti i cittadini durante le prossime Feste così già pesantemente condizionate dalla pandemia in corso”, concludono Sindaco ed Assessore.