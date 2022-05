L’Anfiteatro di Bleso si rifà il look. Sono in corso i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’Anfiteatro tiburtino, grazie ad uno stanziamento di 520.588,54 euro arrivato da Città Metropolitana con risorse del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’ambito del “Piano Restauri”. A darne notizia è il sito istituzionale del Comune di Tivoli e i canali social, che vivono una stagione di nuova vivacità che nei fatti purtroppo sostituisce il rapporto con la stampa che invece non riceve comunicati da un mese. Tornando al progetto prevede interventi di restauro e la realizzazione di opere utili al funzionamento dell’Anfiteatro stesso e alla sua fruizione da parte dei visitatori. In particolare è prevista: la realizzazione di una pavimentazione in battuto di calce e pozzolana nell’arena; la reintegrazione e restauro di murature antiche e opere di protezione dei resti archeologici; la realizzazione di un percorso perimetrale all’Anfiteatro, accessibile anche alle persone diversamente abili, con posa in opera dei lampioni e dei parapetti metallici ancora mancanti per mettere in sicurezza i percorsi interni; la realizzazione di sedute in travertino, pannelli informativi e segnaletica; piantumazione di alberi di cipresso lungo il perimetro esterno dell’Anfiteatro. A questi si aggiunge la costruzione di un luogo unico per i servizi igienici e un ufficio-biglietteria. “Ringrazio il direttore dei lavori, l’arch. Francesco Cellini, gli architetti Maria Margarita Sagarra Lagunes e Antonio Belmonte, l’ingegnere Roberto Lorenzotti e l’arch. Tullio Lucci, per aver collaborato al progetto. L’obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza un anfiteatro accessibile e sicuro, capace di diventare polo d’attrazione per eventi e manifestazioni”, afferma la Vicesindaca e Assessore ai lavori pubblici Laura Di Giuseppe.