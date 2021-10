Ancora Settembre Tiburtino: birra e polenta a Villa Adriana, cultura e artigianato a Tivoli

Ultime battute per l’edizione 2021 del “Settembre tiburtino”, che quest’anno ha potuto godere dei benefici di un lento ma progressivo ritorno alla normalità, arricchendo le giornate dei tiburtini e non solo. In questo week end di ottobre, tempo incerto permettendo, gli appuntamenti saranno molti e per tutti i gusti. Per gli amanti della buona tavola tutti a Villa Adriana, nel Parco di Malala, per la “Festa della birra e sagra della polenta”.

Programmate agende e smartphone sui giorni dell’8, 9 e 10 ottobre, quando il giardino, già protagonista di molte iniziative, diventerà il cuore pulsante del divertimento all’insegna del buon bere e del cibo tipico della stagione autunnale. Un Oktoberfest in piena regola dove non mancherà la musica, con le canzoni di Rino Gaetano ad animare il sabato sera. L’iniziativa è organizzata dall’Unione dei Commercianti con il patrocinio del Comune di Tivoli.

Se siete a dieta e vi interessa molto di più nutrire lo spirito invece, dovete fare un salto nel centro città, dove sempre il 9 ottobre sarà protagonista Giovanni Battista Piranesi con “Percorso piranesiano”, passeggiata culturale dai Templi dell’Acropoli al Mausoleo dei Plauzi, con partenza ore 9 da Piazza Rivarola. Sempre per gli amanti della pittura, questa volta nella Sala Roesler Franz, tutto pronto per l’esposizione firmata da Rete Rosa (9 e 10 ottobre), mentre l’artigianato la farà da padrone nella suggestiva cornice della Panoramica grazie all’associazione “Erba voglio”. Si chiude in grande stile con l’esposizione di auto d’epoca in piazza Garibaldi dell’Abarth Club Roma.