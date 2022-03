Amministrative 2022: Lega presenta il simbolo a Guidonia e Fonte Nuova

Il simbolo del Carroccio sulla scheda elettorale dei comuni sopra ai 15mila abitanti che andranno al voto ci sarà. A sgombrare il campo da possibili dubbi è lo stesso coordinatore della Federazione area est Provincia di Roma, Vincenzo Tropiano, che mette così fine alle chiacchiere che si sono rincorse in queste settimane decisamente convulse sul fronte delle trattative. “La Lega nei comuni con più di 15.000 abitanti presenterà il simbolo, quindi lo farà sia a Guidonia che a Fonte Nuova – esordisce Tropiano .- A differenza di altri partiti che si vergognano di farlo o che, in questo modo, favoriscono accordi trasversali che gli elettori mai comprenderebbero, la Lega è orgogliosa di concorrere con la propria bandiera, in nome della quale si impegnano ogni giorno donne, uomini e giovani, che vanno fieri dei valori dei quali siamo portatori e del modello di buona amministrazione che proponiamo in tutti gli enti in cui governiamo. Allo stesso tempo possiamo dire con certezza che siamo alternativi al modello di governo proposto da PD e 5 stelle”. Insomma una dichiarazione che vuole essere anche un messaggio chiaro nei confronti degli ipotetici alleati.