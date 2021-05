È allarme cinghiali in due quartieri di Guidonia Montecelio, scatta l’esposto per spingere i vari livelli di competenza dal Comune alla Regione, a prendere provvedimenti. “Si sono moltiplicate nelle ultime due settimane le segnalazioni dei cittadini, allarmati dalle sempre più frequenti incursioni in pieno centro abitato di questi animali selvatici. Le zone principalmente interessate sono Parco Azzurro, Colleverde, Marco Simone e Setteville, proprio per questo è verosimile che arrivino dalla Riserva della Marcigliana, spinti dalla ricerca di cibo. Data la frequenza degli avvistamenti e delle relative segnalazioni alle autorità competenti, ci aspettavamo provvedimenti, ma allo stato attuale né la Raggi né Zingaretti hanno mosso un dito. Evidentemente la sicurezza dei nostri cittadini non rientra nelle loro priorità” il commento dei consiglieri comunali Arianna Cacioni, Giovanna Ammaturo, Mauro De Santis, Mario Proietti e Mario Valeri, che hanno risposto ad una sollecitazione dell’Avvocato Michele Venturiello, presidente dell’Associazione “Cittadini in Comune”.

“La Città Metropolitana guidata da Virginia Raggi e la Regione Lazio di Nicola Zingaretti – ha spiegato l’avvocato Venturiello – devono attivarsi in modo sistematico ed incisivo. Serve un intervento che salvaguardi i cittadini e la fauna selvatica, prima che la situazione peggiori. Nelle scorse settimane alcuni residenti di via Giusti si sono trovati i cinghiali in giardino, mentre una famiglia che abita in Via Spagna si è imbattuta in un intero gruppo di esemplari. Non va meglio ai cittadini di Parco Azzurro”.

“Ci era nota la situazione – concludono i consiglieri – per questo abbiamo voluto sostenere l’iniziativa dell’associazione Cittadini in Comune. Purtroppo ad incidere sul fenomeno c’è anche lo stato di sporcizia in cui versano le strade di Guidonia Montecelio, spesso e volentieri trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Auspichiamo a questo punto che venga predisposto un piano di gestione della fauna selvatica per gestire il fenomeno. Zingaretti, Raggi e Barbet, l’asse politico Pd-Movimento 5 stelle, su quest’area continua a produrre risultati disastrosi, sotto gli occhi di tutti”.

Una battaglia politica che unisce il centrodestra di Lega e FdI al Polo Civico, con il contributo di Venturiello noto esponente di Forza Italia. Chissà che non sia solo l’inizio di un’alleanza strategica.