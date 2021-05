Allarme al Ponte della Pace: saltate le tavole della pavimentazione

È stato per lungo tempo un sorvegliato speciale ma oggi la situazione è davvero da codice rosso. Parliamo del Ponte della Pace, uno dei nodi di collegamento più importanti per la Città di Tivoli perché congiunge la stazione ferroviaria al resto della città. A segnalare la condizione precaria in cui si trovano le tavole di legno che compongono la pavimentazione, è stato il consigliere comunale del Pd di Tivoli, Alessandro Fontana, che ha allertato il sindaco, Giuseppe Proietti, e le forze dell’ordine per chiedere una immediata chiusura degli accessi. “A quest’ora qui passano i ragazzi in uscita dalle scuole, non si può tenere aperto il Ponte, si mette a rischio l’incolumità dei cittadini”, ha commentato Fontana documentando le condizioni in cui si trova l’opera realizzata nel 2002 e sulla cui manutenzione si è dibattuto più volte.