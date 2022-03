“Alfonso Masini una garanzia per Guidonia”

“Un nome di spessore e di altissimo profilo”. Adalberto Bertucci e Giulia Turturo, in ticket nelle prossime elezioni amministrative di Guidonia con Fratelli d’Italia, salutano con favore la scelta di Alfonso Masini, candidato sindaco di tutto il centrodestra. “Un nome che è una garanzia: già dirigente comunale, storico e professore universitario, saprà unire la conoscenza della macchina amministrativa, chi meglio di lui, a quella della città, del suo passato e del suo presente”. Masini, un uomo del territorio. “Per noi il senso di appartenenza è fondamentale: sono le radici a raccontare come crescerà un albero. Ecco, la scelta di Masini rappresenta proprio questo: la volontà di mettere al servizio di Guidonia delle radici forti e salde, capaci di far riprendere una crescita irrimediabilmente perduta con questa amministrazione che ci apprestiamo, per fortuna, a salutare”.