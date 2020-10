Al via da domani le Giornate Fai d’Autunno

Le giornate Fai d’Autunno saranno organizzate per la prima volta in due fine settimana a partire da domani. Sono previste mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia. Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro desiderio di sapere, la loro curiosità. In occasione di questo evento anche i Beni del Fai si mostreranno da prospettive inconsuete. Saranno proposte al pubblico visite speciali dedicate in particolare agli interventi per la sostenibilità ambientale dei Beni e, più in generale, al patrimonio di natura, ambiente e paesaggio curato e valorizzato dalla Fondazione. Questa edizione 2020 è dedicata a Giulia Maria Crespi, storica Fondatrice e Presidente Onoraria del Fai scomparsa lo scorso luglio.

L’appuntamento è per il 17 e il 18 ottobre e il 24 e il 25 ottobre. I posti sono limitati e al fine di garantire la sicurezza di tutti è consigliato prenotare attraverso il sito ufficiale della manifestazione, alcune aperture richiedono la prenotazione obbligatoria. Sul sito sono indicate tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Nei due fine settimana apriranno luoghi diversi, è possibile consultare il sito per controllare il programma. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con una donazione libera – del valore minimo di 3 € – e potranno anche iscriversi al Fai online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita.