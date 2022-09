Ai Pratoni del Vivaro il Villaggio Coldiretti

Degustazioni enogastronomiche, convegni, Agripub e Agripicnic per degustare i piatti realizzati dai cuochi contadini di Campagna Amica in uno scenario suggestivo e poi ancora un’Agrispa con i rimedi antichi di bellezza, oltre ad “Oleoteche” e “Vinoteche”, per assaggiare i pregiati oli e vini prodotti dalle aziende laziali. Tutto questo e molto altro al “Villaggio Coldiretti”, che sarà allestito da Coldiretti Lazio ai Pratoni del Vivaro per il FEI World Championships 2022, i campionati mondiali di completo e attacchi.

Il prestigioso evento equestre che si svolgerà a Rocca di Papa dal 15 al 18 e dal 22 al 25 settembre con la collaborazione di Coldiretti Lazio, è stato presentato ufficialmente nel salone d’Onore del CONI alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ma anche dell’Assessore al Turismo Grandi Eventi e Sport Roma Capitale, Alessandro Onorato, della Consigliera Città Metropolitana, Alessia Pieretti e della Sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino. Presente anche il nostro presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

Tra i protagonisti del “Villaggio Coldiretti” anche Donne Impresa con laboratori e orti didattici, insieme a Giovani Impresa, che cureranno il “Borgo Coldiretti”, uno spazio dedicato ai giochi popolari e ai laboratori. Proprio qui si svolgerà le premiazioni degli Oscar Green, il concorso di idee che ogni anno premia i giovani che si sono distinti per idee innovative messe al servizio dell’agricoltura.

“Abbiamo colto l’occasione di rappresentare il connubio tra sport e alimentazione, attraverso la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche prodotte dalle nostre aziende – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – e poterlo fare in occasione di un evento così prestigioso nell’ambito di un contesto internazionale, è per noi motivo di grande orgoglio”.

Al Villaggio Coldiretti sarà possibile assaggiare i prodotti tipici del Lazio in un’atmosfera totalmente immersa nel verde, seduti ai tavoli, distesi sulle amache o su grandi cuscini sui prati. Dai vini prodotti dall’azienda agricola “L’Oro delle Donne”, dalla “Tenuta Casciani”, dalla “Fattoria Madonna delle Macchie” e da “DS Bio” di Danilo Scenna, con il coinvolgimento di Onav, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino, fino all’olio, con la possibilità di imparare a conoscere e riconoscere l’olio Evo di qualità del Lazio, grazie alle indicazioni di Evoschool di Unaprol, il Consorzio Olivicolo Italiano.

Sempre immersi in uno scenario meraviglioso sarà possibile assaggiare salumi e formaggi della “Fattoria Lepini” o il tradizionale “Cacio Fiore di Columella” dell’Azienda Agricola “Pitzalis”, la frutta secca e le gustose creme dell’Azienda Mecarelli o il miele, i sughi e le spezie di “Sapore di Svolta”.

E ancora le carni dell’azienda Placidi o le imperdibili confetture, succhi e nettari dell’azienda “Reda”, ma anche i prodotti dall’azienda “Le Faeta” come pane e pizza e i legumi tradizionali della Tuscia prodotti dall’azienda agricola “Il Cerqueto”. Non mancheranno i cocktail e le macedonie dell’azienda agricola “La Fonte” di Luca Mattozzi e i gelati della fattoria “La Frisona” o la birra artigianale della società “Alta Quota”. Spazio anche alla bellezza con i cosmetici bio realizzati dall’azienda “Bio Helix Tuscia”.