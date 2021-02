Agostini: “Roma deve rialzarsi, in Campidoglio al fianco dei sindacati”

Oggi il segretario regionale di Articolo Uno scenderà in piazza a Roma al fianco dei sindacati per sostenere le istanze di imprese e lavoratori per una diversa idea di città.

“Alle 14.30, sarò in piazza del Campidoglio alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil – dichiara il segretario regionale Art. Uno-LeU Riccardo Agostini –. Un bilancio capitolino senza progetto e investimenti mirati al riscatto sociale ed economico della nostra città sta avendo pesantissime ricadute su cittadini e lavoratori. Le aziende partecipate sono allo sbando con ulteriori licenziamenti in Ama e un trasporto pubblico locale ormai allo stremo. Non si risponde così alla crisi accentuata dalla pandemia in corso, Roma ha bisogno di risposte urgenti e di una guida autorevole che sappia scuoterla dall’immobilismo in cui è caduta. Essere personalmente al fianco di chi difende imprese e lavoratori lo sento come un dovere civile e politico a cui non voglio sottrarmi”.