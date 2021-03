Aggressione omofoba Valle Aurelia, Bonafoni: “Presto un testo unico in Regione”

La consigliera regionale della Lista Zingaretti e presidente di Pop Marta Bonafoni condanna l’aggressione omofoba di Valle Aurelia, esprime la propria solidarietà alle vittime di questo atto violento e annuncia che a breve verrà approvata in Regione Lazio una proposta di legge contro l’omo-lesbo-transfobia.

“Ancora una aggressione omofoba a Roma. Questa volta a Valle Aurelia ai danni di Jean Pierre Moreno e del suo compagno, aggrediti nella stazione della metropolitana davanti agli occhi di tutti – dichiara la capogruppo della Lista Zingaretti –. Constato dolorosamente che episodi di odio, intolleranza e discriminazione basati sull’orientamento sessuale sono, negli ultimi anni, aumentati enormemente e sono entrati a far parte della cronaca quasi quotidiana con una semplicità e una facilità che lascia senza parole. Nel Lazio già da tempo abbiamo deciso di unire le forze e lavorare all’elaborazione di un testo unico contro l’omo-lesbo-transofobia. Un atto fondamentale che vedrà la nostra regione offrire il proprio contributo e schierarsi in maniera netta dalla parte dei diritti e contro le discriminazioni. L’iter sta proseguendo in queste settimane in Commissione e ci porterà tra non molto all’approvazione della proposta di legge. Siamo agli ultimi metri di un lungo percorso condiviso e partecipato che vuole dare vita ad una Regione ancora più giusta, capace di avanzare proposte concrete per garantire e assicurare piena tutela, per arrivare finalmente al raggiungimento di una società veramente libera. Alle persone vigliaccamente e anacronisticamente aggredite va tutta la mia solidarietà”.