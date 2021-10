Aggredito e ridotto in fin di via a Monterotondo, c’è un indagato

I carabinieri della compagnia di Monterotondo, a parziale conclusione di una serrata indagine condotta sotto la direzione della procura della Repubblica di Tivoli, hanno individuato il presunto autore dell’aggressione consumatasi a Monterotondo, in pieno centro storico, la sera del 12 ottobre scorso: quella sera un 21enne del posto fu trovato da alcuni passanti per terra nei pressi del teatro Ramarini, con il volto tumefatto e quasi privo di sensi.

Solo dopo il successivo intervento del 118 che lo aveva trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale Gemelli di Roma con prognosi riservata, i carabinieri della stazione di Monterotondo con i colleghi del nucleo operativo, hanno iniziato quella stessa sera a raccogliere ogni elemento utile a ricostruire l’accaduto. Un’indagine in salita perché non si trovavano eventuali testimoni dell’accaduto disponibili a collaborare.

I carabinieri sono così arrivati all’individuazione del presunto violento aggressore, un altro giovane del posto, di appena 4 anni più grande della vittima, deferito alla Procura della Repubblica di Tivoli.

Le indagini tuttavia continueranno poiché la procura di Tivoli ha chiesto ai carabinieri di Monterotondo di ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e comprendere le ragioni del violento episodio, con la vittima tuttora ricoverata pur migliorando quotidianamente le sue condizioni.