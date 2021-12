In seguito alla raccolta firme promossa dal consigliere di opposizione Maurizio Petrocchi e alle richieste del Comune di Mentana, Acea ha inviato una risposta ufficiale in merito ai disservizi idrici che hanno interessato i cittadini mentanesi negli ultimi mesi.

Acea riconosce il problema e spiega che sta già lavorando sulla rete, in particolare “nel corso di quest’anno sono state poste in essere una serie di importanti azioni preventive finalizzate all’ottimizzazione del servizio idrico, alcune delle quali sono ancora in corso”, scrive il gestore nella lettera indirizzata al Comitato dei Cittadini di Mentana, alla Prefettura e al Comune di Mentana.

I disservizi sono riconducibili a due interruzioni elettriche e un sovraccarico di tensione dell’impianto di Casali Alto. In questo senso Acea ha già programmato interventi di revamping e rifacimento dei quadri elettrici dell’impianto in questione; l’installazione di apposite apparecchiature idrauliche sulla rete di distribuzione, destinate al controllo della pressione al fine di non sollecitare le infrastrutture e a garanzia della funzionalità delle stesse; bonifiche di circa 3000 ml. di reti idriche comunali che si aggiungono ad altri 3000 ml. di rete già bonificati nell’anno 2020.

“Tali interventi, in particolare quello in corso sull’impianto Casali Alto, garantiranno l’efficientamento della rete e degli impianti idrici presenti sul territorio”, assicura l’azienda.