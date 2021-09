A Villalba una domenica insieme per vivere la piazza

Nasce dalla collaborazione e dalla sinergia delle associazioni del territorio l’evento “siAMO in Piazza” che si terrà domenica 12 settembre a partire dalle 10.30 davanti al plesso di via Palermo a Villalba, con il patrocinio gratuito del Comune di Guidonia Montecelio. Un’occasione per vivere il quartiere, per stare insieme e per partecipare a quello che vuole essere un segno tangibile di una ri-nascita sociale e culturale della circoscrizione. Lo slogan è sempre lo stesso: “Cambiamo città? No. Cambiamo la città”.

Chi vuole può portare una bella piantina (senza spine) per colorare l’ingresso della scuola di piazza Martiri delle foibe.

Tra le iniziative in programma l’Operazione Decoro, il gazebo informativo contro la violenza sulle donne, il banchetto della pesca del Comitato dei Genitori i cui proventi saranno destinati alle scuole e spazi speciali per bambini e adulti per imparare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco e disostruzione delle vie aeree.

Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle indicazioni anti-Covid. Si raccomanda di avere con sé la mascherina e di rispettare il giusto distanziamento.

A stringersi per mano per veicolare questo messaggio il gruppo siAMO VILLALBA, AIRTE, VOLONTARIO PER TE, A.V.V.I.S. PUBBLICA ASSISTENZA VILLALBA, l’Associazione” IL LABORATORIO DEL POSSIBILE” Contro ogni forma di Violenza, COMITATO GENITORI A. MANZI VILLALBA.

“Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano!” (cit. Me contro Te)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10:30 – Parte l’“Operazione decoro”: posizionamento della Panchina Rossa contro la Violenza sulle donne, della Panchina Viola della Gentilezza2 (visto il furto della prima) e panchina a sorpresa dedicata all’Accoglienza e all’Amicizia; posizionamento di due scacchiere gentilmente donate dai Rustici del Trusco per creare un angolo gioco (le pedine per gli scacchi e/o la dama vanno portati da casa!); sistemazione aiuola e monumento, cancellazione scritte sul Murales.

15:00 – S.S. Messa con benedizione delle panchine

Mini corso BLS per illustrare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco e disostruzione delle vie aeree. Alla fine del corso sarà rilasciato a tutti l’attestato di “bravo soccorritore BLS”