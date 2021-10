A Ventotene la prima comunità energetica

“È l’inizio di un percorso che vuole toccare tutti i piccoli comuni del Lazio. Le Comunità Energetiche basate su fonti rinnovabili rappresentano infatti quel nuovo modello di sviluppo sostenibile che rispetta l’ambiente, non consuma risorse, e rappresentano uno degli strumenti fondamentali per combattere i mutamenti climatici”. Così in una nota Cristiana Avenali, Responsabile Ufficio di Scopo Piccoli Comuni della Regione Lazio, all’inaugurazione della prima Comunità Energetica del Lazio.

“Per questo vogliamo partire da Ventotene, prima tappa laziale, con un laboratorio di sostenibilità che abbiamo l’ambizione di riproporre in tutte le province, consolidando i legami esistenti e creandone di nuovi. In questo progetto, l’impegno della Regione Lazio, con il bando Vitamina G, e dell’Università La Sapienza, è teso a prendere sul serio le esigenze delle realtà locali e puntare al loro coinvolgimento. L’innovazione e il futuro passano anche da qui, e dalle sinergie che sapremo attivare, sempre rispettando e tutelando l’ambiente in cui viviamo.”