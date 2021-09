A tutto Dante: torna nel fine settimana a Tivoli “SeminarLibri”

Continuano le iniziative del tradizionale “Settembre tiburtino”, che questo fine settimana sarà completamente dedicato alla cultura. A firmare il programma, davvero interessante, è la Luig, la Libera Università Igino Giordani, che ha organizzato la sesta edizione della manifestazione “Seminar Libri”. Quest’anno il leit motiv sarà il settecentenario della morte di Dante Alighieri, una scelta intorno a cui è stata costruita la manifestazione, patrocinata dal Comune di Tivoli e valutata positivamente dal Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, tanto da ottenere la concessione del patrocinio anche da parte del ministero dei Beni culturali. “Nuovi settori tematici, collaborazioni di grande interesse e un approccio sempre all’avanguardia verso il mondo della cultura hanno contribuito ad arricchire, nonostante le stringenti limitazioni anticovid, il ruolo degli ormai “storici” protagonisti della manifestazione: i libri e la lettura”, fanno sapere gli organizzatori. “Ne è venuto fuori un programma originale in cui il sommo poeta verrà presentato in maniera originale rispetto alle celebrazioni classiche”. A fare da location all’iniziativa sarà la sede di Tivoli della Libera Università Igino Giordani – Luig, all’interno dei locali dello storico Palazzo del Seminario nel centro storico medioevale di Tivoli, accessibile gratuitamente attraverso il green pass e nel rispetto delle norme di distanziamento. Tra le iniziative inserite anche un concorso che vedrà protagoniste le scuole tiburtine, a cui verrà chiesto di elaborare una riflessione sul tema della conoscenza e sul valore dell’istruzione.

Ecco il programma completo:



Venerdì 17 settembre:

Ore 16 – Apertura di “SeminarLibri 2021”

Inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Cosmi ex libris”, a cura di Lucrezia Rubini

Esposizione, attraverso i secoli, di volumi della “Divina Commedia”, a cura di Vladimiro Fortuna

Ore 16,30 – Incontro con lo scrittore Enrico Castelli Gattinara, autore di “Come Dante può salvarti la vita”

Ore 18 – Giorgio Petrocchi, un tiburtino sulle orme di Dante. Partecipano: Rossana Caira Lunetti, docente di Letteratura italiana alla Lumsa; Gianni Andrei, ingegnere, scrittore amante della lettura; Massimiliano Iannilli, rettore della Libera Università Igino Giordani

Ore 19,30 – Esibizione dei chitarristi della Luig con Yari Biferale

Piazza del Seminario

Ore 21 – Reading-concerto

Progetto note e parole

Ahi! La Commedia… Dante Masters De André

Percorso narrativo di Giusi Martinelli da un’idea di Valeria Roggi

Messinscena di Anacleto Lauri.

Lettori: Antonio Brancati, Giusi Martinelli, Valeria Roggi, Patrizio Spaventa

Musici: Daniele Carini, Guido Gabet, Giancarlo Iori, Daniele Mesiti



Sabato 18 settembre:

ore 16 – Pezzi di cuore, oltre gli ostacoli del mio viaggio sin qui!

“Biodiversità culturale: sostenibilità ed educazione all’interculturalità” Conferenza a cura de La Casa dei Diritti sociali. Intervengono Alessandro Scassellati e Antonella Pirolo

Alla fine dell’intervento è previsto il laboratorio emozionale dopo la lettura del “Viaggio di Piombino”

ore 17,45 La Divina Commedia in 100 borghi: diario di viaggio

Dialogo con Matteo Fratarcangeli, attore e performer teatrale, Per ripercorrere il recital itinerante che lo ha portato a interpretare i cento canti della Commedia in altrettanti borghi italiani.

ore 18,45 La LUIG semina…

“Fatti non foste a viver come bruti…”

Presentazione del premio letterario rivolto agli studenti degli istituti scolastici tiburtini a cui verrà chiesto di elaborare una riflessione sul tema della conoscenza e sul valore dell’istruzione

ore 19,30 La moglie del poeta

Reading, tratto dall’omonimo monologo di Luigi Lunari, a cura di Serena Mazzone accompagnata dalle chitarre di Yari Biferale

Piazza del Seminario

ore 21,00 Jazz Time – Imprevisti inattesi

Yari Biferale, chitarra

Tonino Fratini, percussioni

Adriano Niro, basso



Domenica 19 settembre:

Ore 17 – La Divina Commedia in Graphic Novel

Incontro con Cristiano Zuccarini, sceneggiatore dei volumi Inferno e Purgatorio disegnati da Ernesto Carbonetti ed. Chiaraedizioni

Ore 18,15 La LUIG semina…

Una casa editrice per il territorio

Presentazione del progetto inclusivo della Libera Università Igino Giordani

Piazza del Seminario

Ore 19 – “l’amor che move il sole e l’altre stelle”

Concerto Coro Giovanni Maria Nanino di Tivoli diretto da Maurizio Pastori e Charmonie Vocal Group

Un programma di musiche corali di autori dal Rinascimento ad oggi che include alcuni temi famosi della musica popolare e d’autore e la prima esecuzione assoluta di una composizione di Silvia Narzisi su testo tratto dalla Divina Commedia (Paradiso, canto XXXIII).

Nel corso del concerto sarà presentato il numero V-VI della rivista “Harmonia”



Per maggiori informazioni

Libera Università Igino Giordani – LUIG

Tivoli presso il palazzo del Seminario – tel. 0774282061

segreteria@luig.it

www.luig.it

facebook: LUIG- Libera Università Igino Giordani