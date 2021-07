A Tivoli week end di shopping e cultura

Tutto pronto per le serate d’estate dedicate allo shopping e non solo. Parte domani l’edizione 2021 di “Shopping sotto le stelle”, la manifestazione che ormai da diversi anni anima le sere d’estate a Tivoli. Una kermesse che ha sempre avuto un grande successo, vuoi per la tendenza dei tiburtini stessi a restare nei dintorni e non scegliere più la Capitale come meta serale, vuoi per la varietà sul fronte dell’offerta commerciale e culturale, proposta agli amanti del fresco sotto l’ombra della Rocca Pia. Si parte domani, in occasione anche dello start dei saldi, e si raddoppierà nelle settimane che verranno (non solo il sabato ma pure il venerdì), con le serrande dei negozi aperte sotto le stelle di luglio (l’iniziativa inizia il 3 luglio e termina il 31) e un’ampia offerta di visite guidate che invece si svolgeranno nel corso della giornata. Dal 9 luglio al 20 agosto preparatevi per la “Presentazione della città”, con partenza alle ore 17 (durata 1 ora e 30 minuti). Dall’Arco dei Padri Costituenti all’Acropoli il viaggio nella storia cittadina rivivrà per un giorno con i suoi fasti e le sue bellezze senza tempo. Dal 10 luglio al 25 settembre invece sarà la volta di “Sulle tracce di Ercole”, con partenza alle ore 9.30 (durata 3 ore e 30 minuti). Una passeggiata nel mito che maggiormente rappresenta la città dagli illustri natali, che parte dalle piazze per terminare alla Mensa Ponderaria nel cuore del centro storico. Per info su queste due iniziative www.tivoligrandtour.com